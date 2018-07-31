Концерн Geely вперше показав нового кросовера SX11

Продажі моделі повинні стартувати до кінця нинішнього року.

Компактний кросовер Geely SX11 побудований на платформі BMA, частково базується на архітектурі CMA від Volvo. Довжина моделі становить 4 330 мм, ширина - 1 800 мм, а висота - 1 609 мм. Колісна база рівна 2 600 мм.

Під капотом нового китайського кросовера розміститься півторалітровий турбомотор, запозичений у моделі Volvo XC40, але на відміну від 156-сильного шведа версія для Geely видаватиме 177 к.с.

У парі з 7-ступінчастим роботом з двома зчепленнями такий агрегат зможе розігнати SX11 до 100 км / год всього за 7,9 с.

Поки не повідомляється, чи отримає кросовер повний привід, але вже відомо, що у моделі буде гібридна версія, але технічні подробиці виробник розкривати не поспішає.

Старт продажів Geely SX11 на китайському ринку запланований на осінь. Вихід кросовера за межі Піднебесної також не виключений, повідомляє Автоцентр.