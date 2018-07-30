ПриватБанк завершив перше півріччя з прибутком 6,9 млрд грн

За підсумками першого півріччя 2018 року чистий прибуток ПриватБанку становив 6,926 млрд грн. Як повідомив голова правління ПриватБанку Петр Крумханзл, реалізація стратегії розвитку банку, орієнтованої на підвищення ефективності роботи та зміцнення лідируючих позицій у роздрібному сегменті та кредитуванні малого й середнього бізнесу, дозволила банку в другому кварталі отримати фінансовий результат у розмірі 3,272 млрд грн, забезпечивши значний фінансовий результат за півріччя.

За результатами роботи в другому кварталі чистий комісійний дохід ПриватБанку виріс на 505 млн грн (15%), забезпечуючи повне покриття всіх адміністративних витрат банку. Чистий процентний дохід за другий квартал виріс на 528 млн грн (16%). Регулятивний капітал ПриватБанку на 1 липня 2018 року становить 20,5 млрд грн, достатність регулятивного капіталу (Н2) – 18,39% (за норми не менше 10%), миттєва ліквідність (Н4) ПриватБанку – 38,37% (за норми не менше 30%).

Нагадаємо, згідно із затвердженою Міністерством фінансів України Стратегії розвитку ПриватБанку, у 2022 році ПриватБанк планує отримати 8,4 млрд грн чистого прибутку та буде готовий до виходу держави з капіталу. Сумарний дохід для акціонера в період з 2018 по 2022 рік становитиме 81 млрд грн, без урахування коштів, які ПриватБанк має намір повернути через суди.