Директора комунального підприємства Хмельниччини взяли на махінаціях з комунальним майном
Зловмисника взяли у службовому кабінеті після одержання неправомірної вигоди.
Співробітники Служби безпеки України спільно з Управлінням захисту економіки Нацполіції викрили на хабарі директора одного із комунальних підприємств Хмельницької області.
Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав від місцевого мешканця десять тисяч гривень за сприяння у продажу за зниженою вартістю складського приміщення, яке перебуває на балансі комунального підприємства.
Правоохоронці затримали зловмисника у службовому кабінеті після одержання всієї суми неправомірної вигоди.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального Кодексу України.
Наразі вирішується питання про оголошення посадовцю про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії.