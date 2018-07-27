Директора комунального підприємства Хмельниччини взяли на махінаціях з комунальним майном

Співробітники Служби безпеки України спільно з Управлінням захисту економіки Нацполіції викрили на хабарі директора одного із комунальних підприємств Хмельницької області.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав від місцевого мешканця десять тисяч гривень за сприяння у продажу за зниженою вартістю складського приміщення, яке перебуває на балансі комунального підприємства.

Правоохоронці затримали зловмисника у службовому кабінеті після одержання всієї суми неправомірної вигоди.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального Кодексу України.

Наразі вирішується питання про оголошення посадовцю про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.