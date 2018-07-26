НБУ хоче купити три електрокари Hyundai Ioniq Electric за цінами, вищими від реальних

На офіційному порталі державних закупівель РroZorro з'явився тендер від Національного банку України на покупку 3-х електрокарів.

За даними тендера озвучено, що НБУ хотіло б купити новий електромобіль типу Hyundai Ioniq Electric або його аналоги. При цьому, заявлена ​​сума торгів обмежена 2 844 183 гривень.

Термін закінчення прийняття заявок на участь в тендері - 10 серпень 2018 року, а початок торгів стартує 13 серпня.

Цікаво, що головною умовою перемоги в даному тендері НБУ позначив низьку ціну електромобілів. Якщо розділити суму 2 844 183 гривень на 3, то вийде, що НБУ очікує купити електрокар за ціною 948 061 гривень (за сьогоднішнім курсом НБУ це приблизно $ 35500).

При цьому, якщо заглянути на сайт офіційного представництва Нyundai в Україні, виявиться, що сама топова модель Hyundai Ioniq Electric зараз (станом на 26.07.2018) коштує 931 600, nобто, дешевше, ніж сума, яку готовий заплатити НБУ. У комплектації Comfort електричний Хундай зараз можна придбати значно дешевше - за 809 100 грн., А модель Premium - за 861 500 грн. Виходить, що НБУ не збирається економити на власному комфорті, і, схоже, не шукає найдешевший електромобіль, пише Автоцентр.