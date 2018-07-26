НБУ хоче купити три електрокари Hyundai Ioniq Electric за цінами, вищими від реальних
Економити на покупці авто Нацбанк не збирається.
На офіційному порталі державних закупівель РroZorro з'явився тендер від Національного банку України на покупку 3-х електрокарів.
За даними тендера озвучено, що НБУ хотіло б купити новий електромобіль типу Hyundai Ioniq Electric або його аналоги. При цьому, заявлена сума торгів обмежена 2 844 183 гривень.
Термін закінчення прийняття заявок на участь в тендері - 10 серпень 2018 року, а початок торгів стартує 13 серпня.
Цікаво, що головною умовою перемоги в даному тендері НБУ позначив низьку ціну електромобілів. Якщо розділити суму 2 844 183 гривень на 3, то вийде, що НБУ очікує купити електрокар за ціною 948 061 гривень (за сьогоднішнім курсом НБУ це приблизно $ 35500).
При цьому, якщо заглянути на сайт офіційного представництва Нyundai в Україні, виявиться, що сама топова модель Hyundai Ioniq Electric зараз (станом на 26.07.2018) коштує 931 600, nобто, дешевше, ніж сума, яку готовий заплатити НБУ. У комплектації Comfort електричний Хундай зараз можна придбати значно дешевше - за 809 100 грн., А модель Premium - за 861 500 грн. Виходить, що НБУ не збирається економити на власному комфорті, і, схоже, не шукає найдешевший електромобіль, пише Автоцентр.