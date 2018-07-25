У Пенсійному фонді бракує грошей на пенсії

В "Укрпошті" і Міністерстві соціальної політики сподіваються розібратися з проблемою щодо затримок у виплаті пенсій вже в найближчі дні.

Як повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна" директор фінансового департаменту "Укрпошти" Артур Муравицький, "Укрпошта" продовжила термін виплати пенсій до 28 липня.

"За інформацією Пенсійного фонду, вони обіцяють здійснити у цьому місяці повне фінансування. Ми продовжили термін виплати до 28 липня, і ми докладемо максимальних зусиль, щоб громадяни отримали пенсії вчасно", - наголосив він.

За його словами, затримки з фінансування виникли у другій половині липня.

"Пенсійний фонд перераховує кошти компанії "Укрпошта", які "Укрпошта" потім доставляє у вигляді пенсій нашим пенсіонерам. Це фінансування здійснюється з 4 по 25 число. Відповідно у другій половині цього місяця почали відбуватися певні затримки з фінансуванням Пенсійним фондом цих виплат. "Укрпошта" відповідно не має цих коштів для виплати пенсіонерам", - розповів Муравицький.

Директор фінансового департаменту компанії обіцяє, що як тільки фінансування надійде – пенсії будуть виплачені.

"Як тільки ці кошти надходять від Пенсійного фонду, ми одразу здійснюємо виплати пенсій… Ми сподіваємося, що до 28 липня, якщо буде здійснено відповідне фінансування, "Укрпошта" виконає свої обов'язки щодо доставки пенсій", - підсумував він.