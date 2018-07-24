Микрокредитование в Украине: что это, где получить, гарантии безопасности для клиентов

Иногда месячной зарплаты человека не хватает для реализации задуманного, например, на лечение или получение образования, покупки красивой одежды, обуви, бытовой техники или погашения предыдущих долгов. Таких ситуаций полно, и они бывают в жизни каждого. Получение кредита или денег взаймы – разумное решение в этом случае. Кредитование – прерогатива банков. Чтобы получить кредит, необходимо подтвердить платежеспособность получателя, назвать целевое назначение денег, предоставить много личной информации, включая выписки, справки, квитанции. При этом банк может отказать в получении кредита. Теперь процедура получения кредитных средств стала намного проще и быстрее. Микрокредитование – новая онлайн-услуга получения денег, позволяющая брать взаймы небольшие суммы для личных нужд клиента. Микрокредитование не так давно появилось в Украине, однако сразу покорило миллионы жителей страны. Пользоваться данной услугой намного удобнее и проще, чем обращаться в банк. Все благодаря упрощенной системе получения средств.

Преимущества оформления микрокредита

Если вам нужно срочно и быстро получить деньги, лучше сразу подать заявку на получение микрокредита, а не тратить время в банке, доказывая свою положительную репутацию и финансовую состоятельность.

Микрокредит – это займ небольшой суммы денег на период от 30 до 180 дней (в зависимости от сервиса). Доступен всем украинцам, желающим получить кредитные средства в самые короткие сроки. В среднем оформление микрокредита занимает 10-15 минут, что очень удобно для тех, кто не имеет времени на походы по банкам. В целом, работать с микрокредитами намного удобнее и выгоднее, что обусловлено массой преимуществ этого онлайн-сервиса:

доступность. Микрокредиты выдают даже студентам, достигнувшим совершеннолетия и пенсионерам;

удобство оформления. Никаких стопок документов и прочих доказательств платежеспособности клиента. Залоги, поручители, справки с работы – это не о микрокредитовании. Для получения денег достаточно иметь действующую банковскую карту;

быстрота получения. Микрокредит «заходит» на карту клиента уже через 15 минут после подачи заявки;

широкая география. Микрокредиты доступны не только жителям Киева, но и далеко за пределами столицы. Благодаря онлайн-услуге каждый украинец может оформить микрокредит, в каком бы населенном пункте он ни находился;

отсутствие необходимости целевого использования. Оформляя микрокредит, вам не нужно называть его назначение. Вы вкладываете туда, куда считаете нужным;

100% защита личных данных клиентов;

микрозайм – единственный способ получить кредит для тех, у кого негативная кредитная история.

Онлайн-услуга Качай Гроші или где оформить быстрый микрокредит

Микрокредит – это всегда новые возможности для современного человека. Отпуск, образование, лечение, большие покупки, ремонт и многое другое: все это доступно для каждого, вне зависимости от его уровня доходов и материального состояния.

Онлайн-сервис Качай Гроші – центр получения микрокредитов для совершеннолетнего населения страны. На сайте Качай Гроші можно за 15 минут оформить кредит на сумму до 5000 гривен без дополнительных справок, выписок и квитанций. Для получения денежных средств достаточно иметь только действующую банковскую карту. После подачи заявки, а также верификации платежной карты в автоматическом режиме будет принято решение о предоставлении денег получателю. Как только оно станет положительным, микрокредит сразу же будет зачислен на карту клиента. Сервис Качай Гроші работает круглосуточно, что позволяет оформлять микрокредиты в любое удобное для вас время. При желании можно легко пролонгировать действие договора или погасить задолженность досрочно, оплатив проценты исключительно за время пользования микрокредитом. Качай Гроші – это только честные прозрачные условия с максимальной ориентацией на клиента.

Подробнее об услуге получения микрокредита и особенностях его оформления можно узнать на официальном сайте сервиса Качай Гроші, перейдя по указанной ссылке https://kachay.com.ua. По любым вопросам касательно доступных сумм, сроков, особенностей возврата, пролонгации, просрочки, обращайтесь к представителям компании по указанному на сайте номеру телефона. Также ответы на наиболее частые вопросы можно получить в разделе «справка», что на сайте компании.