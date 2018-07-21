Маршрутки, переобладнані з вантажних у пасажирські, підуть на металолом

Про це розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян. Ці автобуси не відповідають елементарним вимогам безпеки, в результаті чого відбуваються аварії з непоправними наслідками. Два таких страшних ДТП сталося в один день - 20 липня.

Володимир Омелян зазначив, що держава посилює контроль за ринком автобусних пасажирських перевезень: "Велика частина міських, приміських, міжміських, внутрішньообласних та міжобласних автобусних перевезень в Україні здійснюється в умовах, які важко назвати комфортними і безпечними для пасажира.

Середній вік "маршруток" - понад 10 років, автобусів середньої та великої пасажиромісткості - понад 20 років і більше. Частина автобусів, які називаються "маршрутками", переобладнуються з вантажних транспортних засобів. Часто такі транспортні засоби не відповідають ні вимогам безпеки, ні вимогам комфорту ".

"З 1 січня 2019 року маршрутки, які переобладнали з вантажних транспортних засобів на пасажирські, не використовуватимуться для перевезення пасажирів. Такі автобуси будуть евакуюватися на штрафні майданчики і потім будуть йти на металобрухт.