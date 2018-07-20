Як керівництво "Нафтогазу" розділило між собою премію в 128 млн грн

Керівництво Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за 2017 рік отримали премію в розмірі 127,7 млн ​​гривень.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на звіт компанії.

Загальна сума винагороди в минулому році зросла в 2,5 разу в порівнянні з 2016 роком.

Так, глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв отримав 47,1 млн гривень, Сергій Коновець - 15,2 млн гривень, Сергій Перелому - 17 млн ​​гривень і Юрій Колбушкін - 14 млн гривень.

Також в звіті зазначено винагороду для членів правління компанії Олега Прохоренка (голова правління "Укргазвидобування") в розмірі 24 млн гривень, а для Миколи Гавриленка (гендиректор "Укртрансгазу") - 10,4 млн гривень. У виносці уточнюється, що вони не отримують винагороду як члени правління.

Загальна компенсація управлінському персоналу в складі шести членів правління і дев'яти директорів в минулому році склала 214 млн гривень з урахуванням зарплат і додаткових поточних премій (в 2,46 разу більше, ніж в 2016 році).

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз" придбав для глави компанії Андрія Коболєва броньований Cadillac Escalade. Сам Коболєв заявив, що броньований Cadillac Escalade купили на вимогу Служби безпеки України.