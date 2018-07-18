Уряд ініціює масштабні перевірки лісгоспів на предмет контрабанди лісу

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман ініціює проведення масштабних перевірок підприємств лісової промисловості на предмет контрабанди лісу, звернувся до Генеральної прокуратури із вимогою перевірки фактів такої контрабанди, а також звернувся до партнерів з Євросоюзу з проханням надати інформацію про продукцію ліспрому, яка перетинає державний кордон. Про це Глава Уряду сказав під час засідання Уряду.

«У нас є різні види контрабанди. Один з них – контрабанда лісу. Маємо звіти міжнародних організацій. Факти жахливі, - сказав Володимир Гройсман. - Я підписав звернення до Генеральної прокуратури з наявною інформацією про правопорушення і сьогодні пропоную прийняти рішення Уряду, аби Державна аудитслужба, ДФС, Національна поліція, Держгеокадастр почали ретельні перевірки всіх лісгоспів країни з даними про накладні, хто підписував, хто відвантажував, хто оформлював, де проходила продукція».

Глава Уряду наголосив, що всі, хто має відношення до незаконних вирубок, до незаконного вивезення та ввезення лісу, понесуть відповідальність.

«Ми зупиняємо нелегальний потік товарів. Наша робота дає свої перші паростки. Я буду і далі викривати всі тіньові схеми, які є. І буду боротися з тим, аби таких схем не було. Боротьба буде результативною, - сказав Володимир Гройсман. – Я не буду закривати очі на жодну схему, яка робить Україну біднішою. Прошу всіх правоохоронців - давайте об’єднаємося і вдаримо по всіх цих схемах. Давайте покажемо людям результат цієї боротьби».