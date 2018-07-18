Уряд заборонив виплати бонусів і винагород менеджерам державних компаній

Кабінет Міністрів України заборонив виплати бонусів і винагород менеджерам державних компаній. Рішення представив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Він наголосив, що зарплати менеджерів мають бути достойними, але «жадібність і фантастичні цифри бонусів» сприймати і підтримувати не можна.

"Треба розуміти, що власником держкомпаній є український народ", - сказав Володимир Гройсман.

Він наголосив, що служити державі – це виклик. І тут важливо захищати Батьківщину, працювати на її успіх.

"В цьому питанні треба поставити крапку. Я поважаю незалежність корпоративного управління і наглядових рад, але пропоную сприймати реальність", - додав Прем’єр-міністр.

Довідково

За рішенням Уряду доповнюється постанова Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859 “Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств” пунктом такого змісту: “Забороняється у разі незатвердження (непогодження) в установленому законодавством порядку річного фінансового плану виплата винагороди (премії) керівникам, заступникам керівників підприємств”.