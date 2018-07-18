На Одещині виявлено сигарет на 1,5 мільйона гривень

Учора в ході проведення заходів з протидії незаконному переміщенню підакцизних товарів через державний кордон України на ділянці Подільського прикордонного загону зупинено мікроавтобус «Газель». Автівкою намагались транспортувати велику кількість тютюнови

Транспортний засіб української реєстрації під керуванням нашого співвітчизника слідував дорогою на Полтаву. Міжвідомча група до якої увійшли співробітники СБУ та офіцери оперативно-розшукових підрозділів Південного регіонального управління Держприкордонслужби залучивши прикордонників мобільної застави «Подільськ» провели поглиблений огляд мікроавтобуса. В ньому виявили більше 120 ящиків з куривом білоруського та молдовського виробництва, а це близько 70 тисяч пачок.

Попередня сума оцінки контрабанди сягає 1,53 мільйони гривень. Сигарети передано представникам СБУ. Наразі тривають заходи по документуванню протиправної діяльності.