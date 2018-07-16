НАБУ оскаржило постанову про закриття "справи ркзаків"

13 липня 2018 року Національне антикорупційне бюро скерувало до САП скаргу на постанову прокурора Василя Кричуна про закриття кримінального провадження в частині підозри екс-заступника міністра внутрішніх справ та фізичної особи-близького родича очільника МВС, які, на переконання детективів НАБУ, причетні до розкрадання 14,5 млн грн при закупівлі рюкзаків для потреб Національної гвардії.

Станом на 18:00 годину 13 липня Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою так і не було надано матеріалів, які б підтверджували правові підстави закриття провадження стосовно двох ключових підозрюваних у справі. Скаргу адресовано вищому за посадою прокурору, а саме Керівникові САП. Згідно КПК, Назар Холодницький має розглянути дану скаргу та прийняти рішення впродовж трьох днів з моменту її одержання. Таким чином, до кінця наступного тижня громадськість матиме можливість почути його персональну позицію щодо обґрунтованості рішення його підлеглого.

Зі свого боку НАБУ не розуміє цього рішення і наразі САП не надала жодного документу, який би допоміг дане рішення зрозуміти.

Слідство вважає, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо доказів, які свідчать про причетність екс-посадовця МВС та близького родича очільника цього міністерства до розкрадання 14,5 млн грн.

Це підтверджується показами свідків, результатами виїмок документів, висновками експертиз, оглядів.

Щодо заяв сторони захисту про нібито недопустимість як доказу відео запису, на якому екс-заступник міністра та близький родич очільника МВС України обговорюють реалізацію схеми з закупівлі рюкзаків, його справжність підтверджена відповідними матеріалами провадження, допитами осіб, які здійснювали негласні слідчі розшукові дії. Диски із записами цієї зустрічі, які знаходяться в матеріалах провадження, є оригінальними носіями: за встановленим законодавством порядком, інформація, отримана в результаті НСРД, після надходження на сервер СБУ в подальшому записується на відповідні носії.

Те, що зафіксована на відео зустріч, відбулась в МВС, підтверджують й інші докази, серед яких — аналіз результатів телефонних з’єднань та мобільного трафіку щодо місця перебування підозрюваних.

З метою встановлення автентичності записів, детективи НАБУ провели додаткові дослідження, в тому числі із залученням міжнародних фахівців, які підтвердили відсутність монтажу.

Крім того, як вже заявляло НАБУ, окрім згаданого відео є чимало інших доказів. Загалом, в рамках розслідування так званої «справи рюкзаків» детективи НАБУ здійснили близько 33 обшуків, 170 допитів свідків, 46 економічних, товарознавчих та інших експертиз, 80 виїмок документів.

Зокрема, експертиза встановила, що поставлені рюкзаки не відповідали більшості встановлених самим же МВС вимогам, а їхня фактична ціна була у 2,5 рази менше заявленої. Їхнім постачальником виявилося фіктивне підприємство, а всі документи стосовно поставок — підробленими. В ході слідства зафіксовані факти порушення вимог прийому-передачі товару, що не могло відбуватися без покровительства схеми на найвищому рівні. Вся ця інформація добре відома прокурорам САП, адже зібрана на виконання їхніх вказівок та під їхнім контролем.

У квітні 2018 року саме прокурори САП визнали, що фактів, які містяться у 76 томах «справи рюкзаків», достатньо для того, щоб йти з ними до суду й доводити винуватість усіх трьох підозрюваних. Саме прокурори САП дали детективам НАБУ доручення відкрити матеріали кримінального провадження для ознайомлення стороні захисту та готувати обвинувальний акт.

Натомість вже за два місяці, 10 липня, з невідомих причин прокурор САП Василь Кричун, не повідомивши НАБУ, відновив слідство у справі і цього ж дня виніс постанову про закриття кримінального провадження стосовно двох ключових підозрюваних, переклавши усю провину на приватного підприємця, який за документами постачав ці рюкзаки. Згодом детективи НАБУ дізнались, що цьому рішенню передувало проведення допиту прокурором всіх трьох на той момент підозрюваних осіб. Яку саме інформацію сповістили ці особи прокурору в ході допиту, після чого той радикально змінив погляд на долю кримінального провадження, наразі невідомо: протоколи допиту детективам не надані, а текст постанови про закриття не містить деталей. Розпитати самого Василя Кричуна про підстави його рішення не є можливим, оскільки на наступний день після підписання згаданої постанови, він вирушив у закордонну відпустку.

Національне бюро вважає, що такий непрозорий формат дій із боку органу, що здійснює процесуальний нагляд у справах стосовно топ-корупціонерів, підриває довіру суспільства до антикорупційних органів, а також ставить під удар усіх людей — свідків, експертів, викривачів — які співпрацювали із слідством в рамках розслідування даної справи.

Нагадуємо, що розслідування фактів зловживань при закупівлях рюкзаків для потреб МВС України детективи НАБУ розпочали у березні 2016 року.

В жовтні 2017 року трьом особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.5 ст. 191 КК України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»).

В квітні 2018 року всім підозрюваним та їхнім адвокатам повідомлено про про завершення досудового розслідування та відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

Детальна схема злочину — https://nabu.gov.ua/open-office/biblio/schemes/shema-roztraty-koshtiv-pry-zakupivli-ryukzakiv-dlya-potreb-ministerstva

Коротка довідка про справу — https://nabu.gov.ua/infographics/korotka-dovidka-pro-spravu-ryukzakiv-dlya-mvs

Ключові події розслідування у мультимедійній статті — https://nabu.gov.ua/novyny/sprava-ryukzakiv-zhodnoyi-polityky-tilky-fakty