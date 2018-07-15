Заблокованих у шахті луганських шахтарів дістали на поверхню

У смт Тошківка Луганської області вивели на поверхню 90 шахтарів, які протягом 6 годин були заблокованими під землею через знеструмлення населеного пункту. Про це повідомляє "Громадське" із посиланням на голову первинної профспілкової організації Незалежної профспілки гірняків України шахти "Тошківська" Миколу Козачка. За словами Козачка, потерпілих немає.

"На той момент у шахті перебувала друга зміна, 90 людей. Вони почали працювати о 14:00 і мали закінчити о 20:00, але через знеструмлення залишились під землею. Вже вночі світло дали, і в 1:10 ночі люди були на поверхні", — розповів Козачок.

Шахта продовжила працювати у звичному режимі.

За його словами, під час аварії шахтарі припиняють роботу та виходять із забою на ділянку, де є свіже повітря. В шахти є запасні виходи, але вони, за даними профспілкового діяча, у дуже поганому стані, тому під час аварій шахтарі чекають, коли енергопостачання відновлять, щоб піднятися на підйомнику.

За словами Козачка, це вже другий випадок знеструмлення шахти за це літо — у червні шахтарі теж на кілька годин залишилися під землею без електрики. Але випадків, коли б гірники провели під землею понад добу, не було з часів шахтарських страйків у 1990-х — тоді працівники відмовлялися виходити на поверхню на знак протесту проти великої заборгованості із зарплатні.

Як повідомлялося, напередодні на шахті "Тошківська" через знеструмлення під землею залишились заблокованими 90 шахтарів. Аварійне знеструмлення сталося через грозу.