З 1 липня зросте пенсія, але не для всіх

Відповідно до закону про держбюджет на 2018 рік, з 1 липня прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць збільшується з нинішніх 1700 грн до 1777 грн, а для осіб, які втратили працездатність, - з 1 373 грн до 1435 грн. Наступне підвищення прожиткового мінімуму відбудеться 1 грудня. Тоді він виросте до 1853 грн, а для непрацездатних громадян - до 1497 грн, і Пенсійний фонд проведе черговий перерахунок пенсій.

Підвищення пенсій варто очікувати тим, хто має статус почесного донора України. Відповідно до закону "Про донорство крові та її компонентів", такі люди мають право на отримання надбавки до пенсії в розмірі 10% від прожиткового мінімуму. Для таких осіб розмір надбавки збільшується з 170 грн до 177,7 грн.

Крім того, з 1 липня проводиться перерахунок максимальної пенсії, яка визначається на рівні 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Як відзначили в Пенсійному фонді, громадяни, які отримують надбавки за "особливі заслуги перед Вітчизною", з липня отримуватимуть пенсію в розмірі 14350 грн на місяць (зараз 13730 грн).

Поки перерахунок не торкнеться тих, хто отримує мінімальну пенсію, розмір якої, згідно з українським законодавством, відповідає рівню прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Причина в тому, що з жовтня 2017 року в зв'язку з прийняттям в країні пенсійної реформи мінімальну пенсію підвищили до 1452 грн, а з 1 липня прожитковий мінімум для непрацездатних громадян збільшується лише до 1435 грн.

На збільшення виплат можуть розраховувати також люди, що вийшли на пенсію за віком, яким не вистачає стажу для отримання мінімальної пенсії і які в зв'язку з цим отримують так звану соціальну пенсію на рівні прожиткового мінімуму. Розмір соціальної пенсії збільшується з 1373 грн до 1435 грн.

Загальна кількість осіб, яких стосується липневий перерахунок пенсій, складе більше 813 тис. осіб, або близько 7% від усіх пенсіонерів країни.

Наступний в нинішньому році перерахунок пенсій відбудеться 1 грудня. Крім пенсіонерів-донорів і громадян, які отримують максимальну пенсію, він повинен буде торкнутися всіх, хто отримує мінімальну пенсію, включаючи тих, хто має необхідний страховий стаж.

Однак реальний перерахунок пенсій українців чекає в 2019 році. Пенсії будуть індексуватися на 50% від розміру інфляції за попередній рік і на 50% від показника зростання середньої зарплати в тому ж році. "Якщо інфляція в 2018 році буде, умовно кажучи, 12% (у 2017 році вона склала 13,7%), то пенсія підвищиться на 6% і ще наполовину від зростання середньої зарплати - якщо, наприклад, за рік вона виросте на 10%, то ще на 5% збільшиться пенсія ", - розповів він.

Таким чином, якщо мінімальна пенсія в наступному році, умовно кажучи, буде на рівні 1500 грн, а загальне підвищення по параметрам інфляції і зростання середньої зарплати складе 11% (6 + 5), то після перерахунку вона виросте до 1665 грн. Відповідно, пенсіонер, який отримує середню пенсію, яка в 2019 році, умовно, становитиме 3000 грн (зараз 2480 грн), після аналогічного перерахунку зможе розраховувати на виплати в розмірі 3330 грн.