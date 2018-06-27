Міністерство фінансів схвалило Стратегію розвитку ПриватБанку до 2022 року

Документ передбачає, зокрема, впровадження ефективної системи управління ризиками, вирішення проблеми з непрацюючими кредитами, а також низку організаційних та управлінських змін, спрямованих на підвищення ефективності та зменшення витрат.

"Ми вважаємо, що практична імплементація положень Стратегії сприятиме зміцненню сильних сторін банку та його позиції на ринку, забезпечуючи при цьому прийнятний рівень прибутковості на рівні з найкращими гравцями. Гарантом імплементації затвердженої стратегії розвитку буде незалежна Наглядова рада банку", - зазначила в.о. Міністра фінансів Оксана Маркарова

Відповідно до зазначених у Стратегії показників у 2022 році ПриватБанк планує отримати 8,4 млрд гривень чистого прибутку і буде готовим до виходу держави з капіталу. Сумарний дохід для акціонера в період з 2018 по 2022 роки становитиме 81 мільярд гривень, без урахування коштів, які ПриватБанк має намір повернути через суди.