Через контрабандні схеми бюджет втрачає 105 мільярдів гривень, - Аваков

Міністр внутрішніх справ заявив, що розмір витрат державного бюджету - 991,7 мільярда гривень, а надходження від митниці складають за планом на 2018 рік - 343 мільярди. Але через контрабандні схеми лише з початку року невиконання запланованих надходжень з митниці складає 20 мільярдів.

«За найскромнішими підрахунками експертів, яких ми з прем'єром збирали - навіть в обережному варіанті - втрати від півтора десятка контрабандних схем складають - 105 мільярдів гривень на рік. Це понад 10% всього бюджету країни! Більше бюджету Міністерства оборони, наприклад (82 мільярди), або бюджету МВС (60 мільярдів з усіма прикордонниками, поліцією, Нацгвардією, ДСНС і іншими», - сказав Арсен Аваков.

Нагадаємо, раніше міністр роз’яснив представникам бізнесу, які зміни варто очікувати після розширення Урядом повноважень поліції під час митного контролю.

«Уряд вже надіслав цілий ряд доручень і по кожному з них ДФС та правоохоронці приймуть цілий комплекс рішень - спільні групи контролю, особливий порядок аналітики, спеціальні процедури по контролю в нейтральних водах та у водах України», - сказав Арсен Аваков.