На Київщині та Житомирщині налагодили незаконну вирубку деревини та вивіз її закордон

Співробітники Служби безпеки України викрили схему незаконної вирубки лісових масивів та експорту деревини.

Правоохоронці встановили, що громадяни України та однієї з країн Близького Сходу здійснювали незаконні вирубки лісу у державних лісгоспах на території Київської та Житомирської областей. Використовуючи фіктивні документи щодо походження матеріалів, ділки незаконно експортували деревину до кількох країн Азії.

У рамках відкритого кримінального провадження, оперативники спецслужби задокументували, що через десять підконтрольних суб’єктів господарювання за минулий рік зловмисники експортували близько п`ятнадцяти тисяч кубометрів лісоматеріалів загальною вартістю понад сорок мільйонів гривень.

Під час санкціонованих слідчих дій за адресами проживання фігурантів справи, в офісних приміщеннях та на деревообробних підприємствах в Києві та Житомирській області співробітники СБ України виявили фінансову документацію, печатки фіктивних підприємств та інші матеріали, які доводять проведення протиправних оборудок. У ділків також вилучено сто двадцять два кубометри лісоматеріалів, дев`ятсот п`ятдесят один кубометр вже виготовленої продукції на загальну суму понад п’ять мільйонів гривень. На банківські рахунки підконтрольних зловмисникам суб’єктів господарювання накладено арешт.

Досудове розслідування триває.