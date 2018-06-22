Розенко закликав місцеву владу при переоформленні субсидій захистити людей

«Я звертаюся до комісій місцевих органів влади, до представників органів місцевого самоврядування – ви маєте захищати людей у процесі переоформлення субсидій! При розгляді питань допомагайте людям отримати субсидії. Це люди, які вам довірили владу, тому вирішуйте питання на користь людей. Не стоїть сьогодні мета забрати у когось субсидію! Мета цих змін – визначити ті можливі категорії людей, які насправді є заможними і можуть самостійно сплатити за житлово-комунальні послуги, але через якісь схеми від цього ухиляються. Таких треба виявляти. Іншим людям – потрібно допомогти, в спірних питаннях потрібно ставати на бік людей. Це ваша компетенція і ваш обов’язок – допомогти людям», - сказав він в ефірі телеканалу «112 Україна».

Віце-прем’єр-міністр підкреслив, що зараз дуже важливо підготуватися до нового опалювального сезону, щоб у людей не виникало паніки, не було зривів у системі надання субсидій і соціальних заворушень: «Ці три місяці до старту нового опалювального сезону треба використати, щоб відпрацювати нову систему субсидій і прибрати ті недоречності, які, на жаль, зараз виникли і навколо яких є напруга».

Павло Розенко також закликав повідомляти про проблеми, які виникають під час переоформлення субсидій, щоб вчасно їх усунути. «Я закликаю всіх – і народних депутатів України, і громадян, і органи місцевої влади, працівників управлінь соцзахисту – зараз не мовчати щодо проблем, які виникають при переоформленні субсидій. Бачите проблеми – давайте сигнали, не мовчіть! Давайте пропозиції, щоб можна було серйозно доопрацювати механізм надання субсидій і усунути ті питання, які справді зможуть призвести восени до соціального вибуху», - наголосив він.