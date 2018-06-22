В Україні буде звужена ширина смуг руху доріг

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України вводить нову норму в ДБН щодо звуження ширини смуг руху в містах і селах з метою впровадження європейських стандартів щодо безпеки на дорогах. Відповідні зміни стосуються проектування нових і реконструкції існуючих вулиць та доріг і містяться у новому ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці і дороги населених пунктів». Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

«Сьогодні в Україні ширина смуг руху на дорогах складає 3,5-3,75 метрів у залежності від їх призначення. Проте європейська практика показує, що дороги з меншою шириною смуги руху – близько 3-3,25 метрів – підсвідомо спонукають водіїв їхати з меншою швидкістю. Тому у новому ДБН щодо вулиць і доріг, ми вирішили переглянути і адаптувати цю норму до європейських, відповідно звузивши ширину смуг руху на українських дорогах при їх проектуванні та будівництві», - сказав він.

За словами Лева Парцхаладзе, такі зміни сприятимуть підвищенню безпеки дорожнього руху та зменшенню аварійності; збільшенню пропускної здатності вулиць та зменшенню заторів; ефективному розвитку велосипедного руху та громадського транспорту за рахунок облаштування окремих смуг для них.

Відповідно до нового ДБН ширина смуги руху на магістральних вулицях загальноміського та районного значення у найкрупніших, крупних, великих, середніх та малих містах, окрім доріг безперервного руху, а також на селищних дорогах та головних вулицях складає 3 м. На магістралях загальноміського значення безперервного руху в найкрупніших і крупних містах ширина смуги руху дорівнює 3,5 м. На місцевих житлових вулицях і дорогах усіх населених пунктів ширина смуги руху складає 2,75 м.

Оновлений ДБН вже опублікований і набере чинності з 1 вересня 2018 року.

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні документи, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.