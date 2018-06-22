На Миколаївщині державні ділки намагались провернути махінації зі збіжжям

Правоохоронці встановили, що посадовці місцевої філії однієї із державних продовольчих компаній спільно зі столичними комерсантами підробили пакет документів, згідно з яким на територію елеватора було нібито ввезено великі обсяги сільськогосподарської продукції.

У рамках кримінального провадження, відкритого Нацполіцією за матеріалами СБУ за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, оперативники спецслужби задокументували, що ділки планували привласнити партію, у тому числі державного збіжжя, відвантаживши її з елеватора як «помилково завезене».

За ініціативою СБУ судовим рішенням накладено арешт на зернову продукцію загальною ринковою вартістю понад вісім мільйонів гривень. За висновками експертів, незаконна оборудка могла вплинути на виконання філією своїх зобов’язань у рамках укладених міжнародних угод.

Співробітники спецслужби та слідчі Нацполіції провели санкціоновані слідчі дії у філії компанії, під час яких вилучили документи, які становлять додаткову доказову базу у кримінальному провадженні.

Наразі повідомлено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення за ст. 15 та ч. 5 ст. 191 шести особам із числа посадовців філії та топ-менеджменту комерційної структури.

Триває досудове слідство.