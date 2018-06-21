Українці не повинні платити за газ, який за Конституцією, належить народу, - Віктор Шишкін
Про це сказав екс-суддя КСУ Віктор Шишкін в ефірі політичного ток-шоу "Український формат" на телеканалі NEWSONE.
Надра, за Конституцією, належать українського народу, - сказав екс-депутат. Значить газ належить народу. Відповідно він безкоштовний. Українці повинні платити лише за його видобування, тобто за роботу. В українських умовах ми комусь платимо гроші в кишені. Це протизаконно. Є рішення суду. Але його ніхто не афішує.
"Ми не можемо платити комусь за те, що належить нам усім. За таке рішення і Порошенко, і всі уряди, які були до цього, повинні сісти на лаву підсудних", - підкреслив екс-суддя КСУ.