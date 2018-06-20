Ціни на продукти споживчого кошика знизились

За даними Держстату, в травні 2018 року яйця, гречка, картопля та ріпчаста цибуля стали лідерами за зниженням цін у порівнянні із попереднім місяцем. Найбільше подешевшали яйця, які втратили 10% вартості (24,17 грн/дес. у травні проти 26,65 грн/дес. у квітні).

Також ціни знизилися:

– на 8% – гречані крупи, які у середньому по країні у травні 2018 року коштували 17,38 грн/кг;

– на 4,1% – цибуля ріпчаста (6,57 грн/кг);

– на 3,8% – картопля (7,54 грн/кг);

– на 2,4% – сало (68,77 грн/кг);

– на 2% – цукор (14,83 грн/кг);

– на 1,8% – куряче філе (89,85 грн/кг).

Майже незмінними у порівнянні із квітнем залишилися ціни на масло вершкове, олію, хліб та борошно, макаронні вироби, свинину та яловичину, молоко, сири та буряк.

Збільшення цін відбулося на моркву, білокачанну капусту та яблука, що пов’язано із сезонним фактором.