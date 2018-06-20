Павло Розенко: З 1 липня зростуть пенсії для близько одного мільйона пенсіонерів

У Державному бюджеті України на 2018 рік передбачене підвищення розміру мінімальної пенсії двічі протягом року – з 1 липня та з 1 грудня. Про це в ефірі радіо «Голос столиці» розповів Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

За його словами, з 1 липня відбудеться підвищення виплат для тих людей, розмір пенсії яких залежить від прожиткового мінімуму. «З 1 липня збільшується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Пенсійні виплати зростуть приблизно для 1 мільйона українців», - сказав він.

Віце-прем’єр-міністр зазначив, що наступне підвищення пенсійних виплат, відповідно до Державного бюджету України, відбудеться з 1 грудня. «Розмір мінімальної пенсії зросте до майже 1500 грн», - зауважив він.

«Але якщо у нас з’явиться додатковий ресурс у бюджеті Пенсійного фонду, ми спробуємо позапланово реалізувати певні пенсійні програми, як ми це зробили в жовтні минулого року», - наголосив Павло Розенко.