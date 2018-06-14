Ціни на алкоголь знову зростуть

Міністерство економічного розвитку і торгівлі виступило з ініціативою підняти мінімальні оптові і роздрібні ціни на деякі види алкогольних напоїв. Про це повідомляється в опублікованому на сайті відомства проект постанови.

Було запропоновано підвищити ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби на 12,4-19,6%, на віскі, ром і джин на 12%, на коньяк (бренді) на 6,6-9,5%, а на вино - від 4,5 до 13,5%.

"Базою розрахунків послужили дані за вартістю виробництва за друге півріччя 2017 роки (матеріальні, загальновиробничі, адміністративні та фінансові витрати) виробників", - пояснили в міністерстві.

У відомстві також розповіли, що в 2018 році ставки акцизного податку на коньяк буде підвищено на 20% з 105,80 грн до 126,96 грн за 1 літр 100% спирту.

"Сталося зростання складових цін на алкоголь через подорожчання компонентів виробництва, зокрема цін на спирт, тару, комплектуючі. Тому на сьогодні розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам на виробництво і реалізацію алкогольних напоїв та потребує корегування", - заявили в Мінекономіки .