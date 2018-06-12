Ціна на газ має зрости до 10,5 тисячі гривень

Планка тарифами для населення вже задана - з 1 червня зросли ціни на газ для промислових споживачів до 10-11 тис. грн за тисячу кубів (в залежності від обсягів споживання і наявності боргів перед "Нафтогазом"). Зараз ціна тисячі кубів для українців - 6957 грн (з ПДВ), а найближчим часом вона має зрости до ринкової - 10,5 тис. грн.

Не факт, що ціни не підніматимуться ще. З урахуванням зростаючих цін на нафту, газ може подорожчати ще на 20% на міжнародних ринках, а це значить, що до зими для українців він повинен становити близько 12,5 тис. грн. Це за умови чіткої прив'язки до ринкового паритету, який був прописаний у постанові Кабміну №187. Термін дії цього документа закінчився в березні цього року і Кабмін двічі оголошував мораторій на подорожчання - обидва строком на два місяці і другий закінчується в липні. З наступним підвищення потрібно буде визначитися, якщо хочемо подальших переговорів з Фондом та отримання траншу.

У структурі тарифів на опалення, газ становить 60-70%, на гарячу воду - близько 60%. Це означає, що подорожчання енергоносія на 60% підтягує тарифи на 35-40%.

Щодо субсидій. Якщо уряд відсіє близько третини одержувачів субсидій, частина з них просто перестануть платити. Зараз українці заборгували за комуналку більше 40 млрд грн. Після підвищення цін на газ борги точно не скоротяться, а ось на скільки зростуть - питання відкрите.

"У структурі тарифів на гарячу воду і опалення ціна газу - це приблизно дві третини. Що стосується боргів населення, то в 40 млрд грн неплатежів є частка боргів по субсидіях, а скільки винні безпосередньо українці, важко сказати, - говорить екс-міністр ЖКГ Олексій Кучеренко. - Потрібно зрозуміти, на скільки зараз збільшиться кількість субсидіантів - підвищення цін автоматично потягне ситуацію, в якій ще "армія" отримає право на субсидії. Крім того, є дві категорії населення. Перша - ті, хто обігріваються газом безпосередньо. Якось вони будуть регулювати споживання: може, будуть мерзнути, може, будуть обігрівати не весь будинок... Але є і друга категорія - найбільш вразлива. Це ті, хто на центральному опаленні без можливості регулювати споживання. Однозначно буде сплеск неплатежів.

У держбюджеті на цей рік на виплату субсидій закладені близько 70 млрд грн. В кінці квітня Кабмін переглянув систему, щоб викреслити з програми тих, хто може обійтися без держпідтримки. В "чорний" список потрапили:

власники великих житлових площ, якщо площа квартири перевищує 120 кв. м. а вдома - 200 кв. м;

господарі нових транспортних засобів, якщо у власність є автомобіль, якому менше п'яти років;

працівники "тіньового" сектора економіки і заробітчани. Якщо людина працездатного віку не отримує офіційний дохід в Україні, але не перебуває на обліку в центрі зайнятості, йому автоматично нарахують дохід в розмірі трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб - 5286 грн, а з 1 липня - 5523 грн.

Соціальну норму скоротили до 4,5 кубів на квадратний метр опалювальної площі, обіцяють запустити систему перманентної верифікації субсидіантів. Нові, жорсткіші, вимоги повинні на 15-20% скоротити кількість тих, хто отримує субсидії. Також деяким субсідіантам потрібно заново подавати документи на її оформлення. На цьому етапі можуть "відпасти" ще близько 10% одержувачів, повідомляє ньюс ван .