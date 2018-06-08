Гройсман представив нового в.о. міністра фінансів

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман представив колективу Міністерства фінансів в.о.міністра - Оксану Маркарову.

Про це Глава уряду повідомив у Twitter.

"Представив колективу Міністерства фінансів в.о.міністра - Оксану Маркарову. Її напередодні одноголосно призначили рішенням уряду. Терпіння і витримки новому керівникові. Попереду багато роботи!" - написав Гройсман.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за звільнення Олександра Данилюка з посади міністра фінансів.