Гройсман представив нового в.о. міністра фінансів

Гройсман представив нового в.о. міністра фінансів

Про це Глава уряду повідомив у Twitter.

Джерело: Відомості

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман представив колективу Міністерства фінансів в.о.міністра - Оксану Маркарову.

Про це Глава уряду повідомив у Twitter. 

"Представив колективу Міністерства фінансів в.о.міністра - Оксану Маркарову. Її напередодні одноголосно призначили рішенням уряду. Терпіння і витримки новому керівникові. Попереду багато роботи!" - написав Гройсман.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за звільнення Олександра Данилюка з посади міністра фінансів. 

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