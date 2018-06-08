Верховна Рада ратифікувала Угоду про закупівлю 55 французьких гелікоптерів

Верховна Рада ратифікувала Угоду між Урядами України та Франції щодо офіційної підтримки у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту.

За відповідний законопроект № 0189 проголосували 227 народних депутатів.

Угода була підписана між Урядами України та Франції щодо офіційної підтримки у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту 29 травня, у Парижі.

Документ підписали від імені Уряду України міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та Державний секретар Міністерства економіки та фінансів Франції Дельфін Жені-Стефан.

Міністр внутрішніх справ відмітив, що сума угоди між Францією та Україною складає 555 млн євро. Ці кошти Україна отримає через спеціальне запозичення під 4,25% річних від Державного казначейства Франції та консорціуму французьких банків.

«Ми отримаємо за дуже хорошою ціною за три з половиною роки цілий пул гелікоптерів, які забезпечать нову систему безпеки країни», — наголосив Арсен Аваков.

Міністр підкреслив, що нові гелікоптери допоможуть вирішити питання санітарної авіації, будуть евакуювати людей у горах, під час пожеж та повеней. Крім того, спеціальні 10-тонні гелікоптери залучатимуть до гасіння пожеж.

Державний секретар МВС Олексій Тахтай зазначив, що мета цього проекту - створення однієї із кращих служб безпеки та оперативної допомоги для населення.

«Серед основних завдань нової єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту: порятунок та громадський порядок, кримінальні розслідування, антитерористичні та спеціальні місії, охорона державного кордону, безпека на дорогах. За умовами контракту Україна отримає 55 вертольотів моделей H225, H145, Н125», - сказав Олексій Тахтай.

Н225 (21 одиниця) – двомоторний вертоліт середнього класу, з найвищими в галузі характеристиками швидкості, дальності польоту, завантаження та надійності. Розроблений на основі перевірених технологічних рішень та досвіду експлуатації по всьому світу.

Модель Н125 (24 одиниці). Це легкий одномоторний вертоліт, який перевершує всі інші вертольоти цього класу по продуктивності та універсальності. Модель не потребує значного рівня обслуговування. Демонструє високі показники роботи у високогірній місцевості та екстремальних середовищах. Цей вертоліт буде використовуватися нашими прикордонниками для оперативного прикриття кордону та повітряного патрулювання.

Модель Н145 (10 одиниць). Це нова модель серед легких двомоторних вертольотів. Визначається високою експлуатаційною готовністю в різноманітних умовах.

Він наголосив, що фахівці льотної справи всіх без виключення відомств системи обрали продукцію виробників вертольотів Airbus Helicopters, в першу чергу за критерієм «ціна-якість». Кожен гвинтокрил буде обладнаний відповідно до вимог і потреб підрозділів МВС.

Державний секретар МВС зазначив, що окрім вертольотів, на базі створеного державного сервісного центру, Україна отримає технічне супроводження – сервісне обслуговування, інструкторів та техніків. А також навчання: підготовку екіпажів та інструкторів, які надалі будуть самі навчати персонал.