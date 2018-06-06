Співвласники будинків мають право самостійно встановлювати лічильники

Уряд затвердив вимоги та механізм інформування власників будинків про встановлення вузлів комерційного обліку (лічильників) теплової енергії і водопостачання. Співвласники повинні бути проінформовані про намір встановлення (не менш як за два місяці), вартість лічильника та проектні роботи. Та головне, співвласникам надається право самостійно встановлювати прилади обліку і жодного погодження від монопольних компаній для цього не потрібно. Це прискорить процес встановлення засобів обліку, які в подальшому сприятимуть економії споживання енергоресурсів і водопостачання. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, коментуючи відповідну постанову.

Постанова важлива для реалізації Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».

Повідомлення щодо встановлення лічильнику доводиться до відома власників будинку шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті оператора зовнішніх інженерних мереж. У разі його відсутності, на офіційному порталі органу місцевого самоврядування та інформаційних стендах у під’їздах будинків. Порядок інформування визначає строки встановлення, вартість лічильника і передбачені проектні роботи.

Нагадаємо, мета ЗУ «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» – перехід на 100% облік споживання теплової енергії, гарячої та питної води за допомогою лічильників, що вже не дозволить перекладати на українські родини наднормативні втрати монополістів і закладе принцип, згідно з яким кожен буде оплачувати тільки ті обсяги комунальних послуг, які він фактично спожив.