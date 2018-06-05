Мінфін: Одержувачів субсидій перевірять по кількох каналах

Міністерство фінансів планує провести перевірки серед одержувачів субсидій для виключення зловживань державними коштами у кілька етапів. Про це інтерв'ю "Укрінформу" заявив заступник міністра фінансів Сергій Марченко.

"По-перше, на етапі нарахувань в територіальних підрозділах Мінсоцполітики. По-друге, на етапі верифікації через дані реєстрів Державної фіскальної служби (облік доходів громадян), Державної міграційної служби (облік міграції фізосіб), Мін’юсту (облік майна), банки (облік безготівкових операцій з оплати коштовних покупок). Уся інформація буде збиратися та оброблятися у нас в Мінфіні. Вона дозволить в автоматичному режимі виявляти субсидіантів, майновий стан яких є сумнівним та потребує додаткової перевірки", - зазначив він.

Далі, за словами Марченка, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення виявлятимуть потребу у призначенні субсидії громадянам. "На наступному етапі проводимо моніторинг їх заявлених доходів та здійснених витрат, щоб упередити момент, коли громадянин починає обманювати як державу, так і платників податків, прикидаючись неплатоспроможним. Тобто процес буде більш налагоджений – нова постанова уряду допоможе нам більш чітко ідентифікувати тих, хто фактично не потребує допомоги", - сказав він.

Як відомо, Кабінет міністрів активно готується до запровадження третього етапу монетизації субсидій – виплати грошей безпосередньо отримувачам, тому з 1 травня в Україні запроваджено новий порядок нарахування субсидій. Суть цього порядку полягає в тому, щоб припинити нарахування несправедливих субсидій – тим, хто за своїм реальним майновим станом цього не потребує. Так, за новими правилами, процедура отримання субсидії та її продовження ускладнюється додатковим вимогами до оцінки фінансового та майнового стану конкретного домогосподарства. У Мінфіні невдовзі опісля цього заявили, що готуються до перевірки серед одержувачів субсидій для виключення зловживань державними коштами.