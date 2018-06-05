Субсидії: українцям доведеться платити більше

З настанням нового опалювального сезону на українців чекає неприємний «сюрприз». Уряд запровадив нові норми споживання газу та електрики для тих, хто користується субсидіями.

Починаючи з опалювального сезону 2018-2019, норма споживання газу складе 4,5 куб. м. на один кв.м. площі. Попередній рівень становив п'ять куб.м. на один кв.м.

У той же час нова норма споживання електроенергії становить 30 кВт на один кв.м. площі. Попередній показник був на рівні 51 кВт.

«У разі невикористання наданої допомоги, за результатами сезону, вона буде повертатися в бюджет країни», - йдеться в тексті повідомлення.