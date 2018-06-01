В Україні може зупинитися виробництво горілки

Рахунки єдиного виробника спирту в Україні, з якого виробляється вся вітчизняна горілка в Україні, заарештовані у зв'язку з претензіями Державної фіскальної служби щодо боргу підприємства. В "Укрспирті" вже заявили, що будуть змушені припинити відвантаження горілчаникам. Альтернативи у них немає.

У державному підприємстві "Укрспирт", яке є монополістом з виробництва харчового спирту в Україні, повідомили про арешт рахунків у зв'язку з "неузгодженими податковими нарахуваннями 2012-2014 років". В. о. голови "Укрспирту" Юрій Лучечко розповів 112.ua, що повідомлення про арешт рахунків було отримано в минулий вівторок, 29 травня. Після цього ДП звернулося в Київський окружний адміністративний суд, направило відповідні звернення в Кабмін і ДФС. Але рішення досі не скасовано.

Справа, у зв'язку з якою були заарештовані рахунки, тягнеться з 2016 року: ДФС вимагає сплати 205 млн грн. З цією сумою "Укрспирт" не згоден, і, за словами Лучечка, володіє пакетом документів, який підтверджує, що для нарахування суми штрафних санкцій підстав немає.

У прес-службі ДФС 112.ua повідомили, що рішення про застосування фінансових санкцій на суму 186,9 млн грн було прийнято ще в 2014 році в зв'язку з порушенням підприємством ч. 2 ст. 17 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів". А саме: відпуск алкогольної продукції без представника органу Державної податкової служби. "Підприємством не було виконано рішення податкового органу. Крім того, ДП "Укрспирт" звернулося в суд з позовом про визнання недійсним зазначеного рішення про застосування фінансових санкцій. Суди першої та апеляційної інстанцій залишили в силі рішення податкового органу. З метою виконання рішення про застосування фінансових санкцій податковим органом було ініційовано стягнення зазначених сум у судовому порядку. У 2015 році судами першої та апеляційної інстанцій було прийнято рішення про стягнення з ДП "Укрспирт" 186,9 млн грн. Для виконання рішення суду виконавчий лист було направлено в Державну виконавчу службу України, яка відкрила виконавче провадження і наклала арешт на грошові кошти. Оскільки Вищим адміністративним судом направлено на новий розгляд справу про визнання недійсними рішень про застосування штрафних санкцій, ДП звернулося до суду про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, але судами першої, апеляційної та Верховним судом України в 2018 році зроблено висновок, що виконавчий лист є правомірним і підлягає виконанню. За таких обставин дії ДФС обмежені наявними рішеннями судів, які є обов'язковими на території України, а порядок їх примусового виконання визначається спеціальним органом ДВС України", - повідомили 112.ua у прес-службі ДФС.

В. о. голови ДП "Укрспирт" Юрій Лучечко заявив, що у зв'язку з арештом рахунків спиртзаводи найближчим часом можуть зупинити відвантаження спирту виробникам горілки. "У нас ще є запаси зерна, з якого ми можемо виробляти спирт, але вони мінімальні. Закупити нове зерно ми не зможемо, так само як не зможемо оплатити поставки газу", - сказав Лучечко. При цьому "Укрспирт" – єдиний постачальник спирту в країні на вітчизняні ЛГЗ.

Горілчаники повинні перерахувати аванс за виробництво нових обсягів спирту ДП, але в зв'язку з виконавчим провадженням кошти, швидше за все, підуть в рахунок оплати штрафних санкцій.

"5 червня ми повинні виплатити майже 5 тисячам співробітників зарплату, але коштів у зв'язку з арештом рахунків для цього немає", - сказав Юрій Лучечко.