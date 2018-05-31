Данилюк поскаржився країнам G7 на Гройсмана і тиск з боку Порошенко

Міністр фінансів Олександр Данилюк написав лист G7 з наміром "уникнути двозначності і маніпуляцій" в його конфлікті з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Про це йдеться в його листі міністру "Великої сімки", передає Економічна правда.

Данилюк описує конфлікт з прем'єром і небажання останнього призначити його заступником Яну Бугримову.

За його словами, президент намагався призначити людину, яку лобіювали Кононенко/Южаніна, - спочатку це був Уманський, пізніше Воробей. Через те, що Данилюк ці кандидатури на посаду не погоджував, вже 2 роки він працює без заступника.

Данилюк також зазначив, що чинна влада заважала реформуванню ДФС.

"Він (прем'єр - ред.) також заблокував призначення постійного голови ДФС і його заступників. Ви знаєте, що виконуючий обов'язки голови дуже близький і лояльний до прем'єр-міністра. Він вже більше року перебуває на посаді в протиріччі з законом", - зазначив Данилюк .

"Для мене не прийнятно, коли призначення на посаду моїх заступників має узгоджуватися з президентом або прем'єр-міністром", - зазначив він.

Данилюк також зазначив, що запропонував Гройсману подати в парламент прохання про його відставку.

Нагадаємо, між міністром фінансів Олександром Данилюком і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом сталася перепалка під час обговорення кадрових питань на засіданні Кабміну 23 травня.