Порошенко підписав указ про звільнення Вовка з посади голови НКРЕКУ

Президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Дмитра Вовка з посади голови Нацкомісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг. Про це інформується на офіційному сайті президента.

"Звільнити Дмитра Вовка з посади голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг", - наголошується в указі №148 / 2018 на офіційному сайті президента.

До слова, Вовк був призначений на посаду в.о. голови НКРЕКУ в кінці грудня 2014 року. З червня 2015 року вступив в повноваження глави регулятора. До призначення на цю посаду він не мав досвіду роботи в сфері енергетики.

У 2009-2013 роках він працював в інвесткомпанії ICU, яка консультувала угоди бізнесу президента Петра Порошенка. З березня 2013 року по грудень 2014 року Вовк працював в Москві в корпорації Roshen, яка належить президенту.

Нагадаємо, голова Національної комісії державного регулювання енергетики і комунальних послуг Дмитро Вовк прогнозує збільшення ціни на газ для населення до 70%.