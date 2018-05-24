Андрій Рева: Платники податків не утримуватимуть маєтків та автомобілів преміум-класу

За словами Міністра, практика надання субсидій населенню показала зловживання цим механізмом зі сторони тих людей, які насправді не потребують допомоги та мають значний рівень реальних, проте не задекларованих доходів.

«Коли йде мова про 923 тисячі домогосподарств, у яких мешкають півтора мільйони людей, які декларують нульові доходи, то ми повинні розуміти, що серед них є різні люди. Є дійсно ті, хто не має доходів, а є такі, хто декларують відсутність доходів, а потім купують елітну нерухомість. Реальна ситуація, коли громадянин із нульовими доходами з банківської картки купує на 189 тисяч гривень гаджетів, а інший купує за 730 тисяч «Мерседес», - пояснив Міністр соціальної політики.

Такі випадки фіксуються завдяки процесу верифікації в співпраці з Міністерством фінансів, та приймаються відповідні рішення щодо бажаючих зекономити гроші у нечесний спосіб за рахунок платників податків.

«Для виявлення зловживань проводиться верифікація спільно з Міністерством фінансів, працюють служби соціального захисту на місцях. Разом з тим чесним людям не потрібно хвилюватися, вони отримають автоматичне перепризначення субсидій і до них питань ніяких не виникне. Ми ставимо питання тим людям, яким дійсно потрібно ставити запитання – якщо людина показує нульові доходи, то ми повинні розібратися, правда це чи ні, за рахунок чого ця людина живе. У будь-якій цивілізованій європейській державі при зверненні за соціальною допомогою ставляться ці питання, і людина має довести правдивість цієї інформації», - заявив Андрій Рева.

Він також зазначив, що проведені зміни не є глобальними, але вони направлені виключно на те, щоб зробити допомогу адресною. Разом із цим про потребу в цих змінах говорять самі люди, які у численних зверненнях до Міністерства скаржилися на несправедливість надання субсидій людям, яких вони особисто знають і які насправді не мають права на отримання допомоги.

«Зараз запускається реєстр субсидіантів, у якому ви зможете ввести адресу і дізнатися, чи є за цією адресою субсидія і який її розмір. Разом з тим жодні персональні дані людей не будуть опубліковані», - анонсував урядовець.