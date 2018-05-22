Матеріали по Мартиненку скеровано до суду

Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою за наслідками досудового розслідування НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього парламентаря Мартиненка М.В., Переломи С.В., Журила Р.М., Сорокіна О.Г., Богданця В.І., Василькова В.О.

Обвинуваченим інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст.209 (легалізація доходів одержаних злочинним шляхом), ч.1 ст.255 КК України (створення злочинної організації).

Мартиненку М.В. та Василькову В.О. інкримінується заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» при укладенні та виконанні контрактів постачання обладнання для вказаного підприємства від чеської компанії SKODA JS та укладенні і виконанні контракту між SKODA JS і компанією BRADCREST INVESTMENTS SA, на загальну суму 6 400 777 євро.

Окрім того, Мартиненко М.В., Перелома С.В., Журило Р.М., Сорокін О.Г. та Богданець В.І. обвинувачуються у заволодінні коштами ДП «СхідГЗК» в розмірі 17,28 млн. дол. США, шляхом неправомірного укладення та подальшого виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП «СхідГЗК» №70/13 через австрійську компанію-посередника STEUERMANN Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, підконтрольну учасникам злочинної організації.

Разом з тим досудове розслідування щодо інших підозрюваних у вчиненні вказаних злочинів наразі триває, зокрема оголошено розшук ще 4 фігурантів, двоє з яких – громадяни Австрійської Республіки, ще одного з підозрюваних, який переховувався було затримано та обрано запобіжний захід, досудове розслідування триває.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.