Порошенко анонсував зростання мінімалки вже у другому кварталі поточного року

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Президент України Петро Порошенко заявив, що зростання мінімальної зарплати до 4200 гривень у другому кварталі поточного року не є межею. Про це інформує УНІАН.

Про це президент заявив під час візиту до Хмельницького. За його словами, середня зарплата в країні наразі наближається до 9 тис грн. “Треба робити рішучі кроки, забезпечуючи зростання заробітної плати. Минулого року прийняли рішення про підвищення зарплати до 3,2 тис. грн — удвічі, потім — 3,7 тис. Президент поставив завдання вийти на 4 тис. до кінця року. І це не межа. Але і відмінність мінімальної від середньої лише в 1,8 разу є неприйнятною”, - сказав він.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року мінімальна зарплата в Україні збільшилася до 3 тис. 723 грн з 3 тис. 200 грн. Уряд має намір розглянути можливість підвищення мінімальної зарплати до 4 тис. 200 грн вже у другому кварталі поточного року в разі досягнення необхідного для цього економічного зростання. 16 травня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що середня зарплата в Україні на поточний момент становить майже 8 тис. грн.