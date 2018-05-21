В Україні завершують будувати теплоелектростанцію на біомасі

У Кам’янці-Подільському, що на Хмельниччині, завершують встановлювати теплоелектростанцію потужністю майже 45 МВт із комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії твердопаливними та газовими котлами.

Як біомасу буде використано відходи сільського та лісового господарства: в основному солому, кукурудзу та щепу.

Будівництво комплексу почалося ще у 2015 році. Вартість проекту - 9,6 млн доларів. Кошти надав Світовий банк у кредит під 0,01 % річних.

Над будівництвом такого потужного об’єкта працюють фахівці з 9 країн Європи.

ТЕС оснащено унікальною турбіною з модулем ОRС (Organic Rankine Cycle – органічний цикл Ренкіна). Кам’янець-Подільський стане не просто першим, а й третім у Європі та п’ятим у світі містом, яке використовуватиме цей сучасний метод виробництва тепла.

За оцінками експертів, окупність проекту – 5 років.

За даними КП «Міськтепловоденергія», після впровадження ТЕС на біомасі місто очікує зменшення споживання газу на 15,5 млн м3на суму близько 115 млн гривень на рік.

«Крім цього, Кам’янець-Подільський стане взірцем для інших українських міст у питаннях зменшення залежності від традиційних енергоресурсів. Досвід встановлення такої станції на біомасі потрібно широко поширювати», - прокоментував Голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

Як повідомив Сергій Савчук, цей проект, реалізацію якого підтримав Світовий банк, також доводить, що Уряд, Парламент спільно з Держенергоефективності запровадили дійсно ефективне та привабливе законодавство для інвесторів, зокрема:

· стимулюючий тариф на тепло «не з газу»;

· «зелений» тариф на електроенергію з біомаси, прив’язаний до курсу євро та підвищено на 10% до 12,4 євроценти/кВт*год;

· надбавку до «зеленого» тарифу за використання українського обладнання.

Із 15 червня ц. р. почнуть тестувати станцію, і вже 3 липня планується офіційне відкриття та введення в експлуатацію об’єкта.