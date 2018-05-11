НАБУ: 90% зловживань, викритих НАБУ у соціальній сфері, стосуються охорони здоровя

Понад 90% із більш ніж 120 млн грн збитків, завданих державі та викритих детективами Національного антикорупційного бюро України під час розслідувань корупційних кримінальних правопорушень у соціальній сфері, стосуються злочинів у царині охорони здоров’я. Відповідно до даних слідства, найчастіше йдеться про корупційні схеми, які базуються на зловживанні посадовцями службовим становищем з метою привласнення чи розтрати майна.

Наприклад, такі факти встановлені детективами при закупівлі для потреб Запорізької обласної клінічної лікарні автомобілів швидкої медичної допомоги коштом субвенції з державного бюджету. Як згодом встановило слідство, комплектація 26 закуплених автівок не відповідала вимогам стандартів України, а їх експлуатація за прямим призначенням була неможливою. Як наслідок – державі завдано збитків на загальну суму 13 млн грн. Розслідування у цій справі завершено: на початку березня 2018 року обвинувальний акт стосовно трьох осіб, ймовірно причетних до реалізації корупційної схеми (в т.ч. і головного лікаря лікарні) на думку слідства, скеровано до суду.

В рамках розслідування іншої справи — за фактами заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі під час будівництва нового корпусу «Охматдиту» у 2011-2012 роках — детективи НАБУ встановили місцезнаходження унікального радіологічного обладнання для діагностики та лікування онкохворих дітей, яке свого часу було закуплено коштом державного бюджету і мало бути встановлено в Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит». За даними слідства, тоді державне підприємство «Укрмедпроектбуд» (замовник будівництва нового корпусу НДСЛ «Охматдит») придбало техніку у приватного підприємства, переплативши за неї понад 23 млн грн (її ринкова вартість на той момент складала близько 12 млн грн). Обладнання не встановили і згодом воно «загубилося». Віднайшовши техніку і надавши їй статус речового доказу, НАБУ і САП тим не менше, надали дозвіл на користування нею з огляду на важливість у лікувальному процесі. Розслідування у цьому кримінальному провадженні триває.

Інший «популярний» у соціальній сфері вид злочину — пропозиція або отримання неправомірної вигоди. Так, наприклад, детективами НАБУ двічі було викрито «на гарячому» очільників закладів вищої освіти.

Зокрема, ректор Бердянського університету менеджменту і бізнесу висловила пропозицію надати неправомірну вигоду заступнику міністра освіти і науки України за позитивне «вирішення питання» щодо одержання університетом спеціальностей за результатами акредитаційної експертизи.

Інший «хабарник» вимагав 5 млн грн та додатково 50 тис. дол. США за подальше невчинення перешкод у поновленні на посадах за рішенням суду колишніх працівників університету та підписання наказів про їх призначення. 26 серпня 2016 року через посередника він отримав частину суми у розмірі близько 3 млн грн (100 тис. євро) за підписання наказу про поновлення на посаді в НАУ одного з професорів.

Долю цих двох очільників закладів вищої освіти мають вирішити служителі Феміди: обвинувальні акти скеровано до суду.

Також 2017 року детективи НАБУ розпочали розслідувати факт пропозиції неправомірної вигоди в.о. міністра охорони здоров'я. Наразі розслідування за даними фактами триває.