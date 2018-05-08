В Україні заборонять проектування тимчасових автостоянок на тротуарах

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оновлює державні будівельні норми, зокрема, відповідно до нових норм не допускається улаштування автостоянок тимчасового зберігання на тротуарах. Відповідні зміни містяться у новому ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці і дороги населених пунктів», що встановлює вимоги на проектування та будівництво вулиць і доріг міських і сільських населених пунктів.

Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні хаотичне паркування автомобілів значно ускладнює дорожній рух, спричиняє додаткові затори і найважливіше - створює небезпеку та незручності для руху пішоходів. Тому норма щодо заборони розміщення автостоянок тимчасового зберігання, зокрема, на тротуарах, стала однією зі змін при оновленні ДБН щодо вулиць і доріг. Це сприятиме підвищенню безпеки у пішохідних зонах та мінімізації можливих аварій за участю пішоходів», - сказав він.

Згідно з новим ДБН не допускається проектування тимчасових автостоянок:

- на тротуарах;

- уздовж проїзних частин магістралей загальноміського значення безперервного руху;

- уздовж проїзних частин магістралей загальноміського значення регульованого руху і магістралей районного значення у випадку, коли коефіцієнт використання пропускної здатності наближається до 1, та при виділенні на цих магістралях окремих смуг для руху маршрутного транспорту.

Оновлені державні будівельні норми поширюватимуться на проектування нових і реконструкцію існуючих вулиць та доріг.

Фактичні порушення паркування під час експлуатації доріг регулюватимуться відповідно до новоприйнятого Закону України від 21.12.2017 № 2262-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів», що набирає чинності 27 вересня 2018 року.

Новий проект ДБН щодо вулиць і доріг розроблений на заміну аналогічного ДБН 2001 року, вже затверджений і буде опублікований найближчим часом.