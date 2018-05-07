За 4 місяці 2018 року місцеві бюджети зросли до 69,2 млрд грн

Зростання бюджетів розвитку, порівняно з аналогічним періодом минулого року, відбулося у всіх регіонах України: на 141 млн грн у Луганській області, майже на 1,4 млрд грн у Дніпропетровській, яка є лідером серед областей. Бюджет міста Києва зріс на 2 млрд грн. Про це написав Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

За його словами, найбільший приріст забезпечено по податку на доходи фізичних осіб та єдиному податку, зокрема: податок на доходи фізичних осіб – приріст 27,1%, або 8,5 млрд грн і єдиний податок – приріст 28,7%, або 2,1 млрд грн.