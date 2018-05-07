В Україні обмежено рух на дорогах державного значення

Обмеження і заборона руху на дорогах державного значення набули чинності з травня 2018 року в зв'язку з сильною спекою, яка псує асфальтне покриття. Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору" в Faccebook.

"Державне агентство автомобільних доріг України ... з метою зменшення руйнувань асфальтобетонного покриття доріг при температурних показниках повітря вище +28 С, з травня 2018 року в денний час доби повинен здійснювати обмеження і заборону руху автомобільними дорогами державного значення для великовагових транспортних засобів фактичною масою більше 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн ", - сказано в повідомленні.

У відомстві додали, що ці обмеження не поширюються на транспортні засоби, що перевозять живих тварин і птахів, небезпечні або швидкопсуючі вантажі, і на "перевезення, пов'язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій".

На автодорогах державного значення розмістили відповідні дорожні знаки та інформаційні щити.

"Для тимчасової стоянки транспортних засобів використовуються 900 майданчиків в смугах відводу доріг і біля об'єктів дорожнього сервісу", - також розповіли в "Укравтодорі".