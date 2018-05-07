Мексиканський мільярдер хоче купити українську «Волю»

Інтернет-провайдер і оператор кабельного телебачення Воля веде переговори про свій продаж за 112 млн доларів. Про це пише Хроніка.інфо з посиланням на epravda.com.ua.

Слім - власник America Movil. У 2014 році він придбав акції групи компаній Austria Telekom. У числі її активів ряд операторів Європи, в тому числі - Velcom в Білорусі. Останній, за інформацією видання, і почав робити due dilligence Волі.

Компанія Воля обслуговує близько 2 млн абонентів кабельного ТБ і інтернету в 34 містах України. У тому числі інтернет-доступом користуються 670 тисяч (компанія входить в ТОП-3 українських інтернет-провайдерів). Основні акціонери - фонди Providence Equity Partners (34,92%), Sigma Bleyzer (15,3%), ЄБРР (11,7%).