США скасували торгові преференції на 155 українських товарів

Американська адміністрація призупинила дію торгових преференцій для частини українських товарів. Про це в суботу, 5 травня, повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку України. Окремо наголошується, що преференції скасовані ще 26 квітня. Під обмеження потрапили 155 видів товарів, в числі інших - продукти, електроприлади, вироби з дерева і деякі види обладнання.

Мінекономрозвитку повідомляє, що знаходиться в постійному діалозі з урядом США і працює над вирішенням проблеми. При цьому зняття обмежень в значній мірі залежить від прийняття Верховною радою України законопроекту "Про організацію колективного управління". Його мета - створення на території України ефективної системи колективного управління майновими правами в сфері авторського права і суміжних прав. На думку Вашингтона, уряд в Києві вживає недостатньо зусиль з охорони інтелектуальної власності.

Система преференцій дає можливість безмитного ввезення на територію США понад 3500 видів товарів з України. В Євросоюзі також діють торгові преференції для українських товарів.