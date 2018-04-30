Мінсоцполітики розробило нові правила отримання субсидій

Міністерство соціальної політики ініціювало новий підхід до призначення субсидій, який починає діяти з 1 травня 2018 року. Це рішення прийнято в рамках підготовки до монетизації субсидій, яка передбачає отримання допомоги в грошовій формі і планується до впровадження протягом наступного опалювального сезону.

При застосуванні нових критеріїв призначення субсидій усі ті, хто потребує допомоги, будуть, як і раніше, отримувати державну допомогу. Нові правила призначення житлових субсидій не торкаються малозабезпечених людей, пенсіонерів чи офіційно зареєстрованих безробітних.

Натомість скоротиться кількість тих, хто звертається за субсидіями, маючи насправді доходи, достатні для того, щоб самостійно сплачувати за комунальні послуги. Витрачати кошти платників податків, а тим більше в формі прямих грошових виплат, для того, щоб покривати утримання великих будинків тих, хто приховує свої доходи, неекономне споживання, є порушенням соціальної справедливості.

При цьому якщо раніше субсидію перепризначали на новий період раз на рік у травні і окремо розраховували її розмір на літній і зимовий період, то тепер, відповідно до нової програми житлових субсидій, це відбуватиметься двічі на рік – у травні і жовтні. Але для більшості домогосподарств, які вже користуються допомогою, субсидії, як і раніше, перепризначатимуть автоматично з врахуванням доходів за попередні два квартали.

А повторно заяву і декларацію потрібно буде подати тільки:

• Орендарям житла

• Внутрішньо переміщеним особам

• Тим сім’ям, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих, а фактично проживаючих в помешканні осіб

• Тим сім’ям, де є непрацюючі люди працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони менші мінімальної заробітної плати

• Тим сім’ям, в яких відбулися зміни у складі сім’ї протягом останнього року

• Тим сім’ям, які станом на травень 2018 року матимуть понад двомісячну заборгованість за житлово-комунальні послуги і не погасять її до червня 2018-го.

Мінсоцполітики не розраховує, в результаті, значного скорочення кількості домогосподарств, які отримуватимуть субсидії і далі. Але власники елітних будинків, нових автомобілів, ті, хто працює в тіньовому секторі економіки, тепер отримати субсидію не зможуть. При цьому далі діятиме можливість призначення субсидій через рішення відповідних комісій у тих випадках, коли домогосподарство формально не підпадає під відповідні критерії, але реально потребує державної допомоги.