Мінсоцполітики працює над розробкою механізму для підвищення пенсій тим, хто має стаж понад 35 років

Мінсоцполітики працює над розробкою механізму для підвищення пенсій тим, хто має стаж понад 35 років

Це не останнє підвищення пенсій в Україні в цьому році.

Джерело: Відомості

Пенсійний фонд України завершив перерахунок пенсій всім військовим пенсіонерам. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко в Facebook.

"Пенсійний фонд завершив перерахунок всіх пенсій військовим пенсіонерам. Сьогодні буде останній транш переказу на відділення банків від ПФ і всі 544 тис. військових пенсіонерів отримали протягом березня-квітня перерахунок своїх пенсій", - написав він.

Розенко підкреслив, що в середньому пенсії військовим підняли на 1460 гривень.

"Це не останнє підвищення пенсій в Україні в цьому році", - запевнив віце-прем'єр.

Як повідомляв NEWSONE раніше, Павло Розенко заявив, що більше 2 млн українців отримали надбавку до пенсії понад 1000 гривень. Він зазначив, що мова йде про металургів, шахтарів, людей, "які все життя" пропахали "на шкідливих виробництвах". Також Розенко заявив, що в даний час Міністерство соціальної політики працює над розробкою механізму, за яким можна буде людям, що все життя відпрацювали, мають колосальний страховий стаж - 35, 40, 45 років - додатково створити стимули для підвищення пенсій.

Читайте в рубриці

Всі новини рубрики

Стрічка новин

Loading...