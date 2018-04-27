Мінсоцполітики працює над розробкою механізму для підвищення пенсій тим, хто має стаж понад 35 років

Пенсійний фонд України завершив перерахунок пенсій всім військовим пенсіонерам. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко в Facebook.

"Пенсійний фонд завершив перерахунок всіх пенсій військовим пенсіонерам. Сьогодні буде останній транш переказу на відділення банків від ПФ і всі 544 тис. військових пенсіонерів отримали протягом березня-квітня перерахунок своїх пенсій", - написав він.

Розенко підкреслив, що в середньому пенсії військовим підняли на 1460 гривень.

"Це не останнє підвищення пенсій в Україні в цьому році", - запевнив віце-прем'єр.

Як повідомляв NEWSONE раніше, Павло Розенко заявив, що більше 2 млн українців отримали надбавку до пенсії понад 1000 гривень. Він зазначив, що мова йде про металургів, шахтарів, людей, "які все життя" пропахали "на шкідливих виробництвах". Також Розенко заявив, що в даний час Міністерство соціальної політики працює над розробкою механізму, за яким можна буде людям, що все життя відпрацювали, мають колосальний страховий стаж - 35, 40, 45 років - додатково створити стимули для підвищення пенсій.