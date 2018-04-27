Нафта Brent торгується вище 74 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 27 квітня 2018 року , знаходиться вище позначки в 74 долара за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК. Так, за станом на 7:51 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 74,57 долара за барель. Це на 0,24% нижче за рівень закриття попередніх торгів. Відзначимо, напередодні торги по нафті закрилися в невеликому плюсі, піднімаючись по ходу європейської сесії до 74,94 долара за барель. Однак вже сьогодні ціни на Brent демонструють невелике зниження. Таку невизначеність учасники ринку пов'язують з напругою навколо іранської теми. Зокрема, експерти побоюються, що США можуть вийти з ядерної угоди і згодом ввести санкції проти Тегерана.