Реалии работы в брокерской Форекс компании: 5 неизвестных фактов

Хотя последние имеют возможность торговать с теми же валютными парами, что и другие, тем не менее, они получают цены через цепь посредников. Это дилеры, Форекс-брокеры, прайм-брокеры и маркетмейкеры. Каждый из этих Форекс брокеров или шире, - посредников, получает свою долю прибыли от операций частных трейдеров. Хотя модели ведения бизнеса на рынке Форекс видоизменяются, но суть остаётся прежней. Все хотят получить доход с клиента, который не особо вникает в схемы их работы.

Статус брокерской компании

В форекс индустрии все компании, предоставляющие доступ частных трейдерам на рынок, называют себя брокерами. Однако работают они по разным схемам, которые не соответствуют классическому определению брокера. По новому российскому законодательству это форекс-дилеры, а в США — розничные дилеры валютного обмена. На Западе форекс компании брокерами не именуют. В Евросоюзе их называют инвестиционными компаниями, в Великобритании финансовыми компаниями, а в Швейцарии такие услуги могут предоставлять только банки.

Маркетмейкерская модель

Компании Форекс-дилеры работают по маркетмейкерской модели, то есть ордера клиентов обрабатываются внутри компании. Заявки трейдеров исполняются за счёт собственного капитала дилера, хотя котировки он получает от банков и систем новостей Reuters, Dow Jones, Bloomberg. Спред у таких компаний небольшой и фиксированный. Такая модель работы опасна для клиентов, так как компания часто заинтересована в убытках трейдера.

Маркетинговая политика

Форекс-дилеры заинтересованы в постоянном притоке клиентов. Поэтому они проводят маркетинговую политику, основанную на слабостях человека. Жадность, лень, желание лёгкого заработка получают приманку в виде бонусов, наград, акций, обещаний высокого дохода. На всех возможных ресурсах ведётся агрессивная реклама. Неопытные новички быстро теряют деньги, но им на смену приходят другие.

Агентская модель

По агентской модели все заявки клиентов выводятся на межбанковский рынок через прайм-брокера. Обычно это крупный банк. Прайм-брокеры отправляют ордера в пул ликвидности, где агрегатор ликвидности исполняет заявку по наилучшей цене. Для работы с прайм-брокером форекс компания должна иметь лицензию. Спреды при агентской модели всегда плавающие. Брокерская компания получает доход за счёт надбавки к спреду прайм-брокера. В такой схеме работы форекс брокер заинтересован в больших объёмах клиентских операций и долговременном сотрудничестве с трейдерами.

Псевдоагентская модель

По мере того, как работа брокеров по агентской модели становится всё более популярной среди трейдеров, некоторые компании стали вводить в заблуждение своих клиентов. Они заявляют, что работают по агентской модели, но выводят на межбанк только совокупную позицию, перекрывая сделки внутри компании. Спред у таких компаний может быть плавающим, но они получают прибыль от проигрыша клиента. Таким образом, здесь заявление об агентской модели — всего лишь маркетинговый ход.