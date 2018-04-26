Гройсман пенсійною реформою спонсорує ДНР та ЛНР

Пише на своїй сторінці у Фейсбук народний депутат Сергій Міщенко.

"Уряд безглуздою пенсійною реформою сьогодні не тільки вносить розкол в українське суспільство, а й безпосередньо фінансує окуповані території.

Пообіцявши суттєве збільшення пенсій по усій країні, фактично 70 відсотків коштів на так звану пенсійну реформу опиняється на окупованих частинах Донецької та Луганської областей.

За інформацією, яку мені надали в Міністерстві соціальної політики, наприклад, у Волинській області надбавки більше тисячі гривень отримали лише 23 тисячі пенсіонерів. Інші 211 тисяч отримали копійки. У Донецькій області більше тисячі гривень отримали 278 тисяч пенсіонерів! У Тернопільській області лише 12 тисяч пенсіонерів отримали достойні надбавки. А 204 тисячі!!! – ганебні подачки. У той же час в Луганській області майже 100 тисяч пенсіонерів отримали надбавки від 1000 до 6000 тисяч гривень.

Уряд сьогодні поділив Україну на два сорти. Практично уся Україна, яка отримала мінімальні надбавки до пенсії, і Луганська та Донецька область – де пенсії підняли на 3-5 тисяч гривень. При цьому приблизно 70 відсотків цих велетенських пенсій приходиться на окуповані території, де ще одну пенсію отримують від російських окупантів.

Сьогодні єдиний вихід із ситуації – ухвалення уже зареєстрованих законопроектів, які відновлюють пенсійну справедливість для усієї України, а не лише для однієї її частини", - написав нардеп.