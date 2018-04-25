У мікроавтобусі «Рено» виявлено 548 упаковок суміші для кальяну
Знахідку оцінили у 220 тисяч гривень.
Учора в пункті пропуску «Гоптівка» прикордонники спільно з співробітниками фіскальної служби не допустили ввозу в Україну великої партії суміші для кальяну на суму майже 220 тисяч гривень.
Так, в пункт пропуску «Гоптівка» на в’їзд в Україну прибув мікроавтобус марки «Рено» під керуванням громадянина України 1994 року народження. В ході огляду транспортного засобу прикордонники спільно з представниками фіскальної служби виявили 548 упаковок суміші для кальяну на загальну суму майже 220 тисяч гривень.
Наразі товар вилучено встановленим порядком та передано компетентним органам.
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