Зловмисники намагались перегнати через кордон 15 бочок спирту

На Буковині спільною міжвідомчою групою у складі співробітників оперативних підрозділів Західного регіонального управління Держприкордонслужби, прикордонників відділу «Вашківці», представників Сокирянського відділу Національної поліції, ДФС та Управління захисту економіки в Чернівецькій області затримано транспортний засіб, яким перевозили 3000 літрів спирту.

Затримати та запобігти потраплянню спирту сумнівної якості до споживачів вдалося завдяки наявній випереджувальній інформації, яку здобули співробітники оперативних підрозділів Держприкордонслужби. Мотоблок з причепом, яким везли бочки з фальсифікатом, зупинили за кілька метрів від кордону учора ввечері неподалік кордону з Молдовою.

На даний час 15 бочок місткістю 200 літрів кожна вилучені, а рідину, що має характерний запах спирту, буде направлено для проведення експрес-аналізу.

Також неподалік місця виявлення бочок зі спиртом правоохоронцями затримано дві особи. Тривають заходи щодо встановлення можливої їхньої причетності до протиправної оборудки.